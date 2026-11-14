Detaje të reja janë zbuluar nga diskutimet mes kryeministrit Edi Rama dhe Elisa Spiropalit në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste.
Sipas Top Channel, Rama e ka nisur fjalën për Spiropalin me një referencë historike, duke i kujtuar marrëdhënien mes tyre dhe duke i thënë se nuk mund t’i gjuajë shtëpisë me gur.
Rama: Unë për ty kam qenë Skënderbeu, ti për mua Mamica, por nuk mund ti gjuash shtëpisë me gur.
Spiropali: Kryetar unë jam dakord me qëndrimet e tua, por kam ngritur zërin për disa ministra të caktuar si janë zgjedhur.
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