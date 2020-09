Përballemi shpesh herë me histori të personave të varur nga droga, me këshilla, emisione, debate e trajnime të shumta që lidhen me drogën, por gjithmonë mendojmë se ësëhtë një çështje që nuk na përket as na prek.

Ajo që do të shikoni në fotot e më poshtme do t’iu bëjë të kuptoni sesa larg drogës duhet të qëndroni, pasi ndryshimi që ndodh në trupin e njeriut pas konsumit të drogës është drastik.

Droga e shkatërron trupin e njeriut, duke e çuar atë drejt vdekje, por shumë njerëz arrijnë ta fitojnë betejën me drogën. 31-vjeçari Kevin Alter që ka qenë për 12 vjet i droguar dhe ishte i pastrehë, ka krijuar një faqe online për të motivuar njerëzit që drogohen, për ta lënë atë.

Ai sjell shembuj të shumtë të personave që e kanë fituar këtë betejë, duke treguar fotot se si janë transformuar ata pasi kanë hequr dorë nga droga.