“Unë u rrëzova psikologjikisht, duke parë vajzën e vogël ulur mbi nënën e tij të vdekur”. Këto ishin fjalët e policit që pa skenën e krimit në Glyka Nera në Greqi.

Polici deklaron se është i tronditur, ndërsa imazhi që pa nuk do t’i largohet kurrë nga mendja.

Edhe pse ai ka qenë në efektiv për më shumë se 20 vjet, me përvojë të madhe dhe disa herë iu desh të ndërhynte, ai kurrë nuk është ndjerë këshu.

Duke hyrë në shtëpi, polici pa qenin e çiftit të varur në shkallë, ndërsa në papafingo ai së pari pa pilotin 32-vjeçar të lidhur në dysheme e krevatin, Caroline e vdekur dhe vajza 11 muajshe në shpinë e saj.

Polici dhe kolegët e tij u sinjalizuan që të shkonin në shtëpinë e familjes sa më shpejt të ishte e mundur, pas telefonatës së bërë nga 33-vjeçari, i cili tha i tronditur që grabitësit kishin hyrë në shtëpinë e tij dhe se gruaja e tij ishte pa ndjenja.

Sipas informacioneve të sigurta, për të mos humbur kohë, policia hyri në shtëpi nga dritarja që u thye nga kriminelët.

Në papafingo, policia pa 20-vjeçaren të vdekur, ndërsa foshnja (11 muajshe) ishte me nënën e tij. Sipas informacionit, foshnja nuk po qante në atë kohë, ai thjesht po përpiqej të kapte nënën e tij.

Në të njëjtën zonë ishte piloti 33-vjeçar, i cili ishte ende i lidhur me litarë. Pranë tij ishte telefoni celular me të cilin ai thirri “100”. Ai më vonë i shpjegoi policisë se mori në telefon duke shtypur butonat me hundën e tij.

Javanews g.kosovari