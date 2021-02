Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar rritjen e gjobave për të gjitha subjektet tregtare që thyejnë rregullat e vendosura me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, në kushtet kur prej disa ditësh shifrat e infektimeve dhe humbjeve të jetëve vijon të rritet.

Sipas kryeministrit, rreziku më i madh nuk është në rrugë, zyra apo shtëpi, por pikërisht aty ku është dhe ndërveprimi më i madh, e nëse nuk duan të kthehemi tek masat e forta kufizuese, duhet sot, të mos kërkojnë të nxjerrin maksimumin duke vënë në rrezik jetën e njerëzve.

Rama tha se do jetë Policia dhe inspektoriatet ato qe do nderhyjne te imponojne me force zbatimin e rregullave nese nuk shihet kthese ne sjellje.

“Unë e kam shumë mik Ermal Mamaqin por është e patolerueshme që të mblidhen një milet i tërë në atë formë sic ndodhi. Po përmend një emër këtu i bindur që nuk mund të akuzohem se po bëj ndonjë goditje selektive, aq më tepër në kushtet kur është një personazh i mirënjohur nga të gjithë e i respektuar nga të gjithë, e patolerueshme, shembulli më i keq që mund të japim kur kemi detyrimin si persona publikë të japim shembullin më të mirë e kështu me radhë lokalet në Bllok, lokalet në zona të caktuara të Tiranë e jo vetëm, lokalet më të mira, me më shumë fitime, me më pak dhimb je koke të bëhen vatra ku kërcen Covid-i me muzikë, është e patolerueshme.

E përsëris, mirëkuptim për të gjithë patjetër, kjo thirrje është për solidaritet”, tha Rama.

