Kryetarja e Lëvizjes Socialiste në Integrim, Monika Kryemadhi e ftuar në ‘Çim Peka Live’ ka folur me emra se kush do ta udhëheqë fushatën e partisë së saj në Tiranë. Në fjalën e saj, Kryemadhi tha se fushata do të udhëhiqej nga Përpahim Spahiu, ndërsa numri dy i përket Briseida Shehajt.

Për Shehajn, Kryemadhi u shpreh se ka qënë vetë ajo që e ka pranuar në FRESSH që në vitin 2001.

“Po do të jetë nënkryetare e fushatës në Tiranës. Do kandidojë në Tiranë? Atë do të shohim, se ajo është propozuar në disa qarqe. Atë e kam bërë unë anëtare të PS që në vitin 2001. Kur kam qënë tek FRESSH,”-tha Kryemadhi.

g.kosovari