Nga Kreshnik Spahiu
Ideja e protestës për një Kuvend Kombëtar pa partitë politike duhet të mbështetet!
* Do të ndalojë që çdo politikan aktual të jetë pjesë
* Do të ndalojë përdorimin nga partitë aktuale.
* Do të strukturojë lëvizjen.
* Do të identifikojë liderë të rinj.
* Do të thyejë establishmentin e vjetër.
* Do të përgatisë zgjedhje të reja.
* Do të bashkojë shumë shqiptarë.
* Do të jetë themeli i një partie të re.
* Do të hartojë një program ndryshe nga PD-PS
* Do të shmangë një konflikt të mundshëm.
* Do të përgatisë platformën dhe programin.
* Do t’i përfaqësojë protestuesit me ndërkombëtarët.
* Do të hyjë në garë për të fituar zgjedhjet.
* Do të përgatisë ekipin për qeverinë e re.
* Do t’i kërkojë popullit votën.
Unë do ta votoja lëvizjen e re, nëse ajo nuk përdoret nga forcat e vjetra politike. Por nuk do ta mbështes aspak nëse përdoret nga partitë aktuale.
Shqipëria ka nevojë për brezin e ri dhe elitat e reja.
Po ju, a do ta votonit?
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