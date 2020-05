Kreu i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, priti sot në një takim Ambasadoren amerikane Yuri Kim me të cilën thotë se ndanë mendimet mbi ecurinë e zbatimit të Reformës në Drejtësi.

U dakortësuam se themelet e kësaj reforme janë të çimentuara në Kushtetutën e vendit dhe tani është koha që institucionet e drejtësisë të përmbushin pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë te drejtësia e re.

Ambasadorja znj. Kim mori sigurinë se Komisioni i Ligjeve, do të vazhdojë të mbështesë pa hezitim zbatimin e plotë të Reformës në Drejtësi në koordinim me bashkautorët e kësaj reforme SHBA dhe BE.

