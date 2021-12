“Siç e keni ndjekur edhe ju pas zgjedhjeve, koalicioni i ri ka në projektet e saj politika për rritjen e vaksinimit. Është një vështirësi sepse edhe në Gjermani ka skeptikë. Procesi i vaksinimit në landet e Gjermanisë lindore është shumë i ngadaltë dhe numri i shifrave është shumë i lartë. Edhe Gjermania është prekur nga Omicron nga pacient që kanë qenë në Afrikën e Jugut me pushime ose me marrëdhënie pune. Nuk ka asnjë pacient të shtruar me këtë variant në Gjermani. Akoma nuk ka hospitalizim të pacientëve me këtë variant. Në Afrikën e Jugut janë infektuar pacientë nën 60 vjeç”, tha Çupi.