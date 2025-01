Të mërkurën u miratua ulja e çmimit të energjisë elektrike me 1 lek për abonentët familjarë. Skema është e përcaktuar sipas konsumit pasi abonentët që shpenzojnë deri në 700 kv energji elektrike, do ta përfitojnë çmimin e saj me 8.5 lek, ndërsa ata që e tejkalojnë këtë konsum, e paguajnë me çmimin e mëparshëm 9.5 lek.

Zvëendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Ceno Klosi ishte i ftuar në “Aldo Morning Show” në Tv Klan për të shpjeguar në mënyrë të thjeshtuar impaktin e këtij vendimi për qytetarin. Ai thotë se vjen për shkak të një performance shumë të mirë dhe përllogaritet një fitim prej 30 milionë eurosh nga buxhetet e shoqërive publike që përdoret për këtë qëllim.

Ditën e djeshme ka pasur edhe komente për këtë vendim, por Klosi thotë se nuk ka munguar as një reagim i fortë nga institucionet ndërkombëtare. Për qytetarin, shifra e 30 milionë eurove, siç theksoi edhe kryeministri Rama gjatë konferencës së djeshme, është një pension minimal ose 100-105 euro në vit.

Ceno Klosi: Me dëshirë ne do të donim ta përgjysmonim çmimin, por çështja është e tillë që ne sa kemi hedhur temën e diskutimit uljen e çmimit, së pari kemi pasur një reagim shumë të fortë nga FMN, nga gjithë institucionet ndërkombëtare sepse ishte komplet…

Aldo: Unë si konsumator s’e njoh fare FMN-në. Njoh Ramën dhe Ballukun, atyre u bie unë.

Ceno Klosi: Jam i detyruar ta përmend sepse është një fakt shumë kokëfortë që jemi në një situatë… përfitimi nga 700 kv nëse shumëzohet me çmimin e ri, i dilte një kursim diku te 100-105 euro në vit. Për një pensionist, për një familje pensionistësh, 100 euroshi është… unë kam babain tim dhekur ia thashë që kemi ndërmend, aq sa mund t’i thoja, pati reagimin…aty kuptova edhe vetë çfarë është çmimi i energjisë, nuk i thashë fare sa se janë shumë të ndjeshëm. 100 euroshi nuk është “uau”, do të donim ta kishim shumë më shumë.