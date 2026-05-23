Këtë të shtunë tregu i karburanteve në vend ka pësuar një tjetër ulje të çmimeve.
Sipas vendimit të Bordit të Transparencës, nafta do të tregtohet me 2 lekë më pak, pra nga 196 lekë për litër, që ishte më parë tregëtohet me 195 lekë për litër.
Ndërsa çmimi tavan i benzinës është përcaktuar 182 lekë për litër duke u ulur me 4 lekë.
Këto çmime do të hyjnë në fuqi në orën 13:20 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
Operatorët e shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës kanë detyrimin e zbatimit të këtij vendimi.
Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.
ÇMIMET E KARBURANTEVE
ISHTE BEHET
NAFTA 197 195 lekë/litri
BENZINA 186 182 lekë/litri
