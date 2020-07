Vazhdon rritja e rasteve të reja me koronavirus ne gjithe vendin, shtrimet ne spital dhe humbjet e jeteve si pasoje e semundjes.

Testimi i bërë në personat e dyshuar gjatë 24 orëve të fundit ka konfirmuar 45 raste të reja me COVID-19.

Sot jane verifikuar 21 raste ne Tirane, 10 ne Shkoder, 4 ne Elbasan, nga 3 ne Delvine e Kurbin dhe nga 1 ne Kruke, Kukes, Lezhe dhe Sarande.

“Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 269 testime për të dyshuar të prekur me Covid19, nga të cilat janë konfirmuar 45 raste pozitive.

Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 21 raste në Tiranë, 10 në Shkodër, 4 në Elbasan, nga 3 raste Delvinë, Kurbin, nga 1 rast në Krujë, Kukës, Lezhë, Sarandë.

Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 57 qytetarë, duke e çuar në 1516 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.

Në vendin tonë aktualisht janë 999 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës“, bën me dije Ministria.

Vijojne shtrimet e reja ne spitalin Infektiv me simptoma te renduara. Ne Infetkiv po trajtohen 71 paciente, 10 ne terapi intensiove dhe 2 te intubuar ne gjendje te rende.

Numri i rasteve të rritura në 2 javët e fundit e ka vendosur sistemin shëndetësor në gadishmëri të shtuar, por në të njejtën kohë është edhe një apel për të gjithë qytetarët për të qenë bashkëpunëtorë në këtë betejë.

COVID-19 – Statistika (1 Korrik 2020)

Testime totale 27303

Raste pozitive 2580

Raste të shëruara 1516

Raste Aktive 999

Humbje jete 65 (Qarku Tiranë 36, Durrës 11, Fier 5, Vlorë 2, Shkodër 9, Kukës 1, Elbasan 1)

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 367

Durrës 201

Shkodër 150

Vlorë 110

Fier 47

Lezhë 42

Korçë 28

Kukës 19

Elbasan 16

Gjirokastër 7

Berat 6

Dibër 6

g.kosovari