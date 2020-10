Sipas MeteoAlb: Vendi ynë që orët e para të ditës do të përfshihet nga vranësira të dendura dhe shira të paktë. Herë pas herë do të kemi intervale me kthjellime, situatë e cila vijon deri pasdite kur moti përmirësohet në vendin tonë.

Temperaturat e ajrit ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 21°C.