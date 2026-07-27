Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ka pësuar një rënie të ndjeshme pas sinjaleve për një ulje të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke rritur shpresat se konfliktet ushtarake mund të frenohen.
Nafta e papërpunuar Brent, referenca kryesore globale për çmimin e naftës, ra me më shumë se 9% në një moment, duke zbritur në 87.59 dollarë për fuçi. Kjo shënon një kthesë të fortë krahasuar me javën e kaluar, kur çmimi kaloi nivelin e 100 dollarëve për fuçi.
Rënia erdhi pasi ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara deklaroi se sulmet ndaj Iranit ishin ndalur për natën e dytë radhazi, me qëllim krijimin e hapësirës për bisedime. Edhe një zëdhënës i ushtrisë iraniane bëri të ditur se Teherani kishte ndalur sulmet hakmarrëse në rajon.
Tensionet mes dy vendeve kishin shkaktuar rritje të fortë të çmimeve të energjisë, për shkak të frikës për furnizimet globale dhe pasigurive rreth Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës dhe gazit në botë.
Konflikti kishte bërë që çmimi i naftës të rritej ndjeshëm, ndërsa javën e kaluar Brent arriti për herë të parë që nga maji nivelin mbi 100 dollarë për fuçi, pas shqetësimeve për ndërprerje të furnizimeve dhe sulmeve ndaj cisternave të naftës në Detin e Kuq.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se tregjet mbeten të kujdesshme për shkak të pasigurisë mbi vazhdimësinë e negociatave. Sipas analistëve, çdo përshkallëzim i ri i konfliktit mund të rikthejë menjëherë presionin mbi çmimet e energjisë.
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