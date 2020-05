Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të ujit të pijshëm për konsumatorët ka qenë në fokus të vazhduar të Bashkisë së Tiranës edhe gjatë këtyre javëve të pandemisë. Grupet e punës së Ujësjellës Kanalizime Tiranë kanë qenë çdo ditë në terren, për të garantuar furnizimin me ujë për të gjithë banorët e kryeqytetit, si në qendër, ashtu edhe në periferi.

Falë investimit të Bashkisë së Tiranës, banorët e rrugës “Betim Muço” tashmë do të ketë një shërbim të përmirësuar të furnizimit me ujë të pijshëm.

Gjatë ditëve të fundit, grupet e punës së UKT kanë realizuar ndërtimin e një linje të re ujësjellësi në rrugën “Betim Muço”, e cila rrit kapacitetin furnizues me ujë të pijshëm në këtë zonë.

Me këtë investim, merr fund edhe një nga problemet me të cilat banorët e kësaj zonë ishin ndeshur deri më tani.

Sakaq, punonjësit e UKT vijojnë çdo ditë punën në terren, për të përmirësuar cilësinë e furnizimit me ujë të pijshëm për të gjithë konsumatorët e Tiranës.