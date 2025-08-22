Friday, August 22, 2025
No Result
View All Result

Ukraina sulmoi furnizuesin rus të naftës, Budapesti: Përpjekje për të na futur në luftë

by B K
22/08/2025 13:31
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Ushtria ukrainase goditi përsëri stacionin e pompimit të naftës Unecha, një pjesë kritike e tubacionit të naftës Druzhba të Rusisë që shkon drejt Evropës, tha një komandanti i ushtrisë ukrainase të enjten vonë.

Pas këtij sulmi, Budapesti zyrtar tha se furnizimi i vendit me naftë është ndërprerë. Rusia dhe Ukraina kanë shtuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të njëra-tjetrës gjatë javëve të fundit, me Kievin që dëmtoi disa rafineri ruse në një përpjekje për të ulur të ardhurat nga financimi i luftës së Rusisë në Ukrainë, për të ndërprerë eksportet e saj të energjisë dhe për të krijuar mungesa karburanti brenda Rusisë.

Ministri i Jashtëm hungarez,  Peter Szijjarto, teksa konfirmoi ndalimin e furnizimit të vendit me naftë, tha se sulmi është një goditje ndaj sigurisë energjetike të vendit dhe një përpjekje për të futur në luftë Hungarinë, e cila nuk do të ketë sukses.

“Ne mbështesim paqen dhe interesat tona kombëtare”, thotë ministri i Jashtëm i Hungarisë, vend i cili ka kundërshtuar ndihmat ushtarake për Ukrainën dhe anëtarësimin e saj të shpejtë në BE.

Next Post
Rrezikon të mbytet në det një vajzë në Vlorë, dërgohet me urgjencë në spital

Rrezikon të mbytet në det një vajzë në Vlorë, dërgohet me urgjencë në spital

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com