Një rritje e ndjeshme e sulmeve ukrainase me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës po shkakton pasoja të drejtpërdrejta në ekonominë ruse. Këto sulme kanë çuar në rritjen e çmimeve të benzinës në nivele rekord, pavarësisht ndalimit të eksporteve nga qeveria ruse për të menaxhuar krizën.
Ukraina po e përqendron strategjinë e saj në goditjen e objekteve energjetike, si rafineri, stacione pompimi dhe trena karburanti, me synimin për të dëmtuar aftësinë ushtarake të Rusisë dhe për të prishur jetën e përditshme të qytetarëve rusë. Sipas një analize të CNN, dronët ukrainasë kanë goditur të paktën dhjetë objekte kryesore energjetike vetëm këtë muaj.
Pasojat e sulmeve
Shërbimi i Inteligjencës së Ukrainës pretendon se rafineritë e goditura prodhojnë mbi 44 milionë ton produkte në vit, që përbën më shumë se 10% të kapacitetit total të Rusisë. Këto dëme janë dokumentuar me imazhe satelitore dhe pamje të gjeolokalizuara. Mes objektivave janë rafineria gjigante Lukoil në Volgograd dhe një tjetër rafineri e madhe në Saratov, të dyja të goditura disa herë.
Si pasojë, mungesa të karburantit janë raportuar në disa rajone ruse dhe në Krimenë e aneksuar. Guvernatori i Krimesë, Sergey Aksyonov, i ka atribuar mungesat “problemeve logjistike”, ndërsa çmimet me shumicë të benzinës në bursën e Shën Petersburgut janë rritur me rreth 50% që nga fillimi i vitit.
Reagimet dhe e ardhmja
Sulmet me dronë, të zhvilluara nga ushtria ukrainase dhe shërbimet e inteligjencës, po ndikojnë gjithashtu në tregun ndërkombëtar. Raporte nga Ukraina theksojnë se Rusia po blen naftë nga Bjellorusia për të adresuar mungesat.
Një tjetër zhvillim i fundit është zbulimi nga Ukraina i një rakete lundrimi të prodhuar në vend, të quajtur Flamingo, e cila pritet të prodhojë deri në 200 njësi në muaj. Ekspertët ushtarakë besojnë se raketa do të ketë një ndikim të rëndësishëm në aftësinë e Ukrainës për të goditur objektiva të rëndësishëm strategjikë.
Analistët parashikojnë që çmimet e larta të karburantit do të vazhdojnë për të paktën edhe një muaj dhe qeveria ruse ka të ngjarë të zgjasë ndalimin e eksporteve të benzinës deri në vjeshtë. Ndërkohë, ushtria ruse nuk është prekur shumë, pasi kërkesa e saj kryesore është për naftë, furnizimi i së cilës është më i qëndrueshëm.
