Ukraina ka nisur sulmin më të madh me dron ndaj Moskës gjatë një viti, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS, e cila citoi zyrtarë vendas dhe ushtarakë.
Autoritetet ruse raportuan se të paktën tre persona u vranë pranë kryeqytetit rus, ndërsa gjatë natës u kapën gjithsej 556 dronë ukrainas.
Kryetari i bashkisë së Moskës, Sergei Sobyanin, tha se mbi 120 dronë u rrëzuan ndërsa po shkonin drejt Moskës dhe rrethinave të saj.
Sulmi ndodhi vetëm disa ditë pas një vale masive sulmesh ruse ndaj Kievit, ku sipas autoriteteve ukrainase u vranë të paktën 25 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.
Në Khimki, në veriperëndim të Moskës, një grua u vra kur një dron goditi një shtëpi private, ndërsa një person tjetër mbeti i bllokuar nën rrënoja.
Në Mytishchi, në verilindje të kryeqytetit, dy burra humbën jetën pasi mbeturinat e një droni ranë mbi një shtëpi në ndërtim.
Në total, 12 persona u plagosën në Moskë, përfshirë punëtorë në një rafineri nafte.
Ambasada indiane në Rusi njoftoi se një shtetas indian u vra në rajonin e Moskës për shkak të një sulmi me dron, ndërsa tre shtetas të tjerë indianë u plagosën.
Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës raportoi se forcat ukrainase goditën objekte në rajonin e Moskës, përfshirë dy stacione pompimi nafte, një rafineri dhe uzinën Angstrom, e cila furnizon me gjysmëpërçues kompleksin ushtarako-industrial rus.
Ky fakt tregon se sulmi kishte edhe një dimension strategjik, përtej simbolikës së goditjes pranë kryeqytetit.
Sipas TASS, mbeturinat e dronëve shkaktuan zjarr në një shtëpi në fshatin Subbotino, ndërsa katër persona u plagosën në qytetin e Istrës, në perëndim të Moskës, kur dronët dëmtuan ndërtesa apartamentesh.
Mbetjet e dronëve ranë edhe në ambientet e Aeroportit Sheremetyevo, qendra ajrore më e ngarkuar e Rusisë.
Autoritetet thanë se nuk pati të lënduar apo dëme. TASS publikoi imazhe në Telegram të një shtëpie të përfshirë nga flakët dhe banesave të dëmtuara, pa specifikuar vendndodhjet e sakta.
Po atë natë, Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se Rusia kishte lëshuar 287 dronë kundër objektivave ukrainase.
Sipas Kievit, të paktën nëntë persona u plagosën në rajonet e Dnipropetrovskit dhe Zaporizhias. Ukraina pretendoi se kishte rrëzuar të gjithë dronët rusë përveç tetë, të cilët goditën shtatë vende.
