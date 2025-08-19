Forcat ajrore të Ukrainës kanë thënë se Rusia ka lëshuar 270 dronë dhe 10 raketa gjatë natës, në një nga sulmet e saj më të mëdha këtë muaj.
Sipas mediave të huaja, shpërthime u dëgjuan në qytetin e Kremençukut, ndërsa qytetet më afër vijës së frontit janë gjithashtu nën kërcënimin e sulmeve.
Kjo ndodhi vetëm disa orë pasi Volodymyr Zelenskyy përfundoi bisedimet në Shtëpinë e Bardhë me udhëheqësit evropianë dhe Donald Trump.
Forcat ajrore shtuan se rrëzuan 230 dronë dhe gjashtë raketa, me sulme të regjistruara në 16 lokacione.
Ministri i Jashtëm i Ukrainës tha se ka pasur dëme në infrastrukturën energjetike të vendit.
Ministria e mbrojtjes e Rusisë konfirmoi se kreu një sulm ndaj një rafinerie nafte, duke pretenduar se ajo furnizon me karburant grupet e forcave të armatosura ukrainase.
