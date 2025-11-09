Energjia elektrike u ndërpritet për tetë deri në 16 orë në shumicën e rajoneve të Ukrainës këtë të diel, pasi sulmet ruse goditën infrastrukturën energjetike dhe ulën kapacitetin prodhues të vendit në nivele minimale.
Moska, e cila ka përshkallëzuar sulmet ndaj infrastrukturës së Ukrainës në muajt e fundit, lëshoi qindra dronë në objektet energjetike në të gjithë vendin nga e premtja deri të shtunën, të cilat vranë të paktën shtatë persona, sipas zyrtarëve ukrainas, raporton The Guardian.
Sulmet ruse kanë ndërprerë furnizimin me energji elektrike, ngrohje dhe ujë në disa qytete ukrainase.
Ndërsa situata është stabilizuar disi, rajonet duke përfshirë Kievin, disa qytete të tjera mund të vazhdojnë të përjetojnë ndërprerje të energjisë edhe gjatë ditëve të javës, ka thënë ministri i energjisë i Ukrainës.
“Armiku shkaktoi një sulm masiv me raketa balistike, të cilat janë jashtëzakonisht të vështira për t’u rrëzuar. Është e vështirë të kujtohet një numër kaq i madh sulmesh të drejtpërdrejta në objektet e energjisë që nga fillimi i pushtimi”, ka thënë ministri i mbrojtjes, Denis Shmihal.
Reagoi edhe Rusia nëpërmjet ministrit të jashtëm Sergei Lavrov, i cili tha se sulmet do të vazhdojnë për sa kohë nuk ka një marrëveshje paqe, por saktësoi se është i hapur të takojë sekretarin e shtetit, Marco Rubio.
“Unë dhe Rubio e dimë se sa e rëndësishme është që të komunikojmë rregullisht për të krijuar kushtet e duhura për bisedime serioze dhe frytdhënëse. Jam i lumtur që së fundmi Shtetet e bashkuara kanë dhënë garanci se Zelensky nuk do të pengojë negociatat për paqen. Ky është hap i mirë”, deklaroi Lavrov.
