Rusia do t’i kërkojë Ukrainës të shkurtojë në mënyrë drastike lidhjet ushtarake me aleancën e NATO-s dhe të bëhet një shtet neutral me një ushtri të kufizuar. Burime ekskluzive për prestigjiozen Bloomberg bëjnë me dije se këto janë pretendimet e Vladimir Putin i cili do ti shqyrtojë në çdo bisedë me presidentin e ardhshëm të SHBA, Donald Trump.

Gjithnjë e më shumë i bindur se ka avantazhin në fushën e betejës në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin është i vendosur të arrijë qëllimin e tij që Kievi të mos bashkohet kurrë me Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe që të vendosen kufizime në kapacitetin e tij ushtarak, thanë burime pranë Kremlinit për Bloomberg.

Pozicioni i Kremlinit është se ndërsa anëtarët individualë të NATO-s mund të vazhdojnë të dërgojnë armë në Ukrainë sipas marrëveshjeve dypalëshe të sigurisë, çdo armë e tillë nuk duhet të përdoret kundër Rusisë ose për të rimarrë territorin, tha një nga burimet citon Bloomberg.

Kërkesat e vijës së ashpër janë pothuajse të sigurta se do të jenë të papëlqyeshme për udhëheqësit ukrainas, ndërsa lufta i afrohet kufirit tre-vjeçar, shkruan A2 CNN. Qëndrimi i liderit rus gjithashtu sfidon dëshirën e deklaruar të Trump për t’i dhënë fund konfliktit sa më shpejt që të jetë e mundur dhe mund të projektohet për t’i dhënë Moskës liri veprimi për të negociuar. Ndërkohë, fitimet ruse në lindje të Ukrainës kanë qenë të ngadalta dhe kanë sjellë një kosto të rëndë.

Zyrtarët ukrainas të njohur me bisedimet thanë se negociatat e vetme midis Kievit dhe Moskës aktualisht janë të kufizuara në shkëmbimin e të burgosurve dhe kthimin e fëmijëve të dëbuar. Kushtet ruse përfshijnë gjithashtu mbajtjen e të paktën de facto të kontrollit të pothuajse 20% të Rusisë që mban Ukrainën, duke përfshirë gadishullin e Krimesë të aneksuar në 2014, megjithëse Moska është e hapur për disa shkëmbime territoresh, thanë disa nga burimet për Blommberg. Nga ana e tij, Kremlini nuk ka komentuar mbi këto të dhëna.