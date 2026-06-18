Ukraina ka goditur një rafineri të rëndësishme nafte në Moskë në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte, për herë të dytë brenda kësaj jave. Sulmi vjen në një kohë kur Kievi ka intensifikuar goditjet me rreze të gjatë ndaj infrastrukturës energjetike dhe ushtarake në territorin rus.
Sipas kryebashkiakut të Moskës, Sergei Sobyanin, disa dronë kanë goditur Rafinerinë e Naftës në lagjen juglindore Kapotnya, ndërsa mbi katër duzina dronësh të tjerë janë rrëzuar gjatë afrimit drejt kryeqytetit. “Forcat e mbrojtjes ajrore vazhdojnë të zmbrapsin një sulm masiv”, deklaroi ai në Telegram.
Autoritetet ruse raportuan dëme në zonat përreth Moskës. Në qytetin Zhukovsky, një dron ka goditur një pallat banimi, duke dëmtuar disa ballkone, por pa viktima, sipas guvernatorit rajonal Andrey Vorobyov. Mbetje të dronëve janë raportuar edhe në disa pika të tjera, ku janë dëmtuar një qendër fitnesi, një objekt industrial, një qendër tregtare ku shpërtheu zjarr dhe një shtëpi private.
Në jug të vendit, në rajonin e Rostovit, një tjetër sulm me dron ka shkaktuar një viktimë civile dhe dy të plagosur, si dhe dëme në infrastrukturë, përfshirë një lokomotivë dhe disa objekte tregtare, sipas autoriteteve lokale.
Sulmi i fundit vjen vetëm pak ditë pasi e njëjta rafineri u godit më herët gjatë javës. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se forcat e vendit të tij po përdorin armë me rreze të gjatë veprimi për të goditur objektiva thellë brenda Rusisë, në një strategji që Kievi e konsideron kyçe për presionin ndaj Moskës.
Në muajt e fundit, Ukraina ka shtuar ndjeshëm sulmet me dronë ndaj rafinerive të naftës, depove të karburantit dhe objekteve ushtarake në Rusi, përfshirë edhe rajone larg frontit të luftës.
Leave a Reply