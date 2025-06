Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka ndërmarrë një sulm të fuqishëm me dronë në orët e para të mëngjesit të së shtunës, duke goditur bazën ushtarake ajrore Kirovske në Krimenë e pushtuar nga Rusia.

Sipas raportimeve të agjencisë ukrainase Ukrinform, nga operacioni u shkatërruan tre helikopterë rusë – Mi-8, Mi-26 dhe Mi-28 – si dhe një sistem i avancuar kundërajror Pantsir-S1. Sulmi shkaktoi zjarre të mëdha në zonën e bazës, në depo municionesh dhe në pajisje të zbulimit dhe goditjes me dronë.

SBU deklaroi se operacioni është pjesë e një fushate sistematike për të kufizuar aftësitë ajrore të Rusisë dhe për të dëshmuar se “asnjë pajisje ushtarake apo municion rus nuk është i sigurt, as në front, as në territoret e pushtuara, as në prapavijë”.

Ky nuk është sulmi i vetëm i fundit: një ditë më parë, më 27 qershor, forcat ukrainase njoftuan se kishin goditur katër avionë luftarakë Su-34 në bazën ajrore Marinovka, në rajonin e Volgogradit, brenda territorit rus.