Fabrikat kimike dhe rafineritë e naftës ruse të lidhura me mbrojtjen u goditën në një sulm ukrainas, duke i shkaktuar një goditje të madhe makinës së luftës së Vladimir Putinit.
Sulmi i madh u nis ndaj Metafrax Chemicals në Gubakha, rajoni i Permit, dhe rafinerisë së naftës Novo-Ufimsky në Ufa, rreth 870 milje nga vija e frontit të luftës së tmerrshme. Një nga rafineritë më të mëdha të Putinit, Kirishi, në rajonin e Leningradit, shpërtheu në një flakë të madhe pas sulmeve të guximshme nga Kievi, i cili vazhdon presionin mbi Moskën dhe vendet që përdor për të nxitur pushtimin e paligjshëm të Ukrainës. Fabrika e madhe Kirishi ka kapacitetin të prodhojë 21 milion ton eksplozivë në vit.
Forcat e Armatosura të Ukrainës konfirmuan se qëndronin pas sulmit dhe thanë se po punonin për të vlerësuar ndikimin e goditjes vendimtare.
Fabrika Metafrax Chemicals u godit gjithashtu në një sulm të veçantë me dron, por guvernatori lokal Dmitry Makhonin tha se nuk pati viktima dhe pretendoi se vendi do të vazhdonte operacionet normale. Pavarësisht kësaj, një ligjvënës ukrainas, në Telegram, shkroi se dronët dëmtuan objektin, i cili sapo u hap në vitin 2023.
Fabrika, në rajonin Gubakha, ndodhet në malet Urale ruse dhe rreth 1,900 milje nga Kievi. Këto sulme të reja kanë treguar aftësinë e ushtrisë ukrainase për të shkuar më tej në hapësirën ruse për të synuar asetet dhe vendet energjetike dhe kimike.
Leave a Reply