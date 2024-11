Ukraina tashmë e ka bërë zyrtare kërkesën e saj për anëtarësim në NATO. Një vendim i cili shkon ndesh me interesat ruse në rajon. Ministri i Jashtëm ukrainas u ka kërkuar homologëve të tij të NATO-s që të lëshojnë një ftesë gjatë një takimi në Bruksel javën e ardhshme në Kiev për t’u bashkuar me aleancën ushtarake perëndimore, citon Reuters.

Letra pasqyron një kërkesë nga Kievi për të siguruar një ftesë për t’u bashkuar me NATO-n, e cila është pjesë e një ” plani të fitores” të përshkruar muajin e kaluar nga Presidenti Volodymyr Zelenskiy për t’i dhënë fund luftës së shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2022.

Ukraina thotë se pranon se nuk mund të bashkohet me NATO-n derisa të përfundojë lufta, por marrja e një ftese tani do t’i tregonte presidentit rus Vladimir Putin se një nga qëllimet e tij kryesore – parandalimi i Kievit që të bëhet anëtar i NATO-s – nuk mund të arrihet.