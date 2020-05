Vera që po presim nuk do të jetë si të tjerat. Me shumë gjasa do duhet ti harrojmë plazhet e mbushura me njerëz dhe baret në natyrë.

Përkundër krizës ekonomike të shkaktuar nga emergjenca shëndetësore do jenë me fat ata që do pushojnë edhe për pak ditë por gjithsesi do të duhet të respektojnë rregulla të sakta për të shmangur ri-ndezjen e shpërthimeve të koronavirusit.

Nxehtësia padyshim që do ju bëjë që të dëshironi të zhyteni.

Ekspertët thonë që ata me pak mundësi për të shkuar në plazh mund të zhyten në pishine pasi uji i pishinës ka klor i cili, siç shpjegojnë ekspertët, vret mikrobet. Por edhe këtu duhet ruajtur distanca fizike.

Sipas Marco Tinelli, specialist i bordit të Shoqatës Italiane të Sëmundjeve Infektive (Simit) – koronavirusi në ujë do të deaktivizohej menjëherë nga klori.

Por sipas Tinelli menaxherët e pishinave duhet të rrisin masat e higjienës dhe të zbatojnë kushtet teknike të funksionimit të pishinave, për shembull, sipas ekpsetëve klorifikimi i ujit do të mbahet konstant. Në hyrje të qendrave të pishinave duhet të ketë termoskanera për të kontrolluar teperaturën trupore të pushuesve.

g.kosovari