Një prej simboleve historike të Vlorës, i cili prej dekadash ka funksionuar, po shkon drejt mbylljes totale të tij. Burimi i ujit tek tuneli në “Ujin e ftohtë”, është mbyllur nga mbetjet dhe inertet që janë aty, shkruan a2 CNN. Për një pjesë të qytetarëve të Vlorës, për të cilët ky burim përfaqëson një vend me rëndësi sociale për të gjithë ata që nuk kanë ujë në shtëpi, mbetjet inerte janë hedhur qëllimisht.

Qytetarët e shohin si tepër me rëndësi pastrimin në mënyrë që situata të kthehet normale si më parë dhe të kenë mundësi të mbushin ujë më me lehtësi. Ndërsa disa të tjerë mendojnë se këto mbetje inerte në zonë kanë ardhur si rrjedhojë e detit me dallgë, i cili në ditët me kohë të keqe i ka sjellë ato drejt bregdetit.

Disa prej qytetarëve ngrenë edhe alarmin që në këtë burim uji mund të mos të jetë në standardet e kërkuara ndaj ata apelojnë për të gjithë që të bëjnë kujdes kur e konsumojnë.

Në këtë burim mbushin ujë çdo ditë me qindra qytetarë të Vlorës dhe jo vetëm.