Shqipëria ngjitet sonte në skenën e gjysmëfinales së dytë të Eurovision Song Contest, e përfaqësuar nga Alis. Për shkak se publiku brenda territorit shqiptar nuk mund të votojë, e gjithë vëmendja dhe shpresa për kualifikim në finale mbetet te votat e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit.
Për t’ia bërë sa më të lehtë diasporës, më poshtë gjendet një udhëzues praktik me të gjitha linqet e drejtpërdrejta të votimit sipas shteteve.
Si funksionon votimi? Dërgoni kodin 13!
Procesi i votimit është i thjeshtë, por kërkon vëmendje në oraret e përcaktuara.
Kodi i votimit
Për të votuar për Shqipërinë, duhet të dërgoni SMS me tekstin: 13.
Orari
Dritarja e votimit hapet menjëherë pas performancës së fundit (sipas skaletës, rreth orës 22:30 – 22:45) dhe qëndron e hapur për vetëm 18 minuta.
Kufiri
Çdo numër celulari mund të dërgojë deri në 10 SMS.
Është thelbësore që mbështetësit e Alis të presin sinjalin zyrtar të hapjes së televotimit gjatë transmetimit live. Çdo votë e dërguar jashtë dritares prej 18 minutash, nuk llogaritet, ndaj saktësia është po aq e rëndësishme sa dëshira për të mbështetur Shqipërinë.
Linqet e drejtpërdrejta të votimit sipas shteteve
Për shtetet pjesëmarrëse në këtë gjysmëfinale, si dhe për disa nga shtetet kualifikuara automatikisht (Franca, Austria), votimi mund të bëhet direkt duke klikuar në linqet e mëposhtme, të cilat gjenerojnë automatikisht SMS-në e duhur në telefonin tuaj:
Zvicër: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=377&msg=13
Francë: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=72121&msg=13
Austri: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=09010502513&msg=13
Norvegji: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=26900&msg=13
Danimarkë: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=1212&msg=13
Çeki: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=9061113&msg=13
Rumani: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=1399&msg=13
Bullgari: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=17500&msg=13
Qipro: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=5511&msg=13
Letoni: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=1897&msg=13
Armeni: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=1004&msg=13
Azerbajxhan: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=9450&msg=13
Maltë: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=506157&msg=13
Ukrainë: Kliko për të dërguar SMS (Kodi 13)
https://www.t2ll.com/auth/sms-redirect?phoneNumber=7576&msg=13
Platforma Online për shtetet e tjera
Për të gjithë shqiptarët që jetojnë në shtete që nuk marrin pjesë në Eurovizion, apo në shtete specifike si Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Luksemburgu, votimi kryhet përmes internetit.
Mjafton të aksesoni platformën zyrtare www.esc.vote.
