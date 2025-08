Pak ditë më parë u hap zyrtarisht Porti i Lundrimit Shenzhen Shekou – zona e parë ndërkombëtare e tranzitit të pasagjerëve në portin detar të Kinës. Grupi i parë i biznesmenëve nga Argjentina, Kili dhe Brazili hynë në vend falë politikës së fundit pa viza, duke shkurtuar procesin e tranzitit nga 2.5 orë në më pak se 30 minuta, gjë që shënon shtrirjen e politikës pa viza të Kinës nga aeroportet në portet detare.

Ky është një mikrokozmos i çlirimit të vazhdueshëm të “dividendit pa viza” nga Kina në vitet e fundit. Gjatë Planit të 14-të Pesëvjeçar të Kinës, qeveria kineze ka optimizuar vazhdimisht politikat e ndryshme pa viza për të nxitur shkëmbimet dhe ndërveprimet ndërkombëtare. Aktualisht, Kina ka zbatuar përjashtime të njëanshme ose të plota reciproke nga vizat për 75 vende; numri i vendeve të pranueshme për përjashtime nga vizat tranzit është zgjeruar në 55, numri i porteve të hyrjes është rritur në 60 dhe kohëzgjatja e qëndrimit është zgjatur në mënyrë uniforme në 240 orë. Përveç kësaj, politikat rajonale pa viza, të tilla si hyrja pa viza në Hainan, hyrja pa viza për grupet turistike nga vendet e ASEAN-it dhe hyrja pa viza për anijet turistike kanë lehtësuar shumë udhëtimin, tregtinë dhe vizitat e të huajve në Kinë.

Gjatë pesë viteve të fundit, sidomos nga fundi i 2023, politika e Kinës për udhëtimin pa viza ka evoluuar vazhdimisht. Ajo ka mbuluar skenarë të shumtë si turizmi, tregtia dhe tranziti, duke demonstruar përpjekjet e vazhdueshme të Kinës për të zgjeruar hapjen. Sipas Lü Yue, Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Inovacionit dhe Qeverisjes Globale në Universitetin e Biznesit dhe Ekonomisë Ndërkombëtare, politika e Kinës për udhëtimin pa viza ka evoluar nga një program pilot në një kuadër institucional më gjithëpërfshirës dhe sistematik, në përputhje me zgjerimin e kërkesës së brendshme. Kjo është bërë një pikë e re rritjeje për tregtinë e shërbimeve dhe ka sjellë përfitime dhe mundësi të shumta për botën.

Manifestimi më i drejtpërdrejtë i kësaj është mania globale “China Travel”. Në vitin 2024, Kina mirëpriti 26.94 milionë turistë të huaj, një rritje vjetore prej 96%. Udhëtimi, blerjet dhe ngrënia në Kinë janë bërë një trend i ri ndërkombëtar. Ndërsa Kina vazhdon të ulë pragun për shkëmbimet dhe bashkëpunimet, hyrja pa viza është bërë një “kartëvizitë” e shkëlqyer për promovimin e hapjes institucionale.

Udhëtimi pa viza jo vetëm që sjell dividentë në turizëm, por shërben edhe si një përshpejtues ekonomik dhe tregtar. Gjatë pesë viteve të fundit, Kina ka organizuar ekspozita të mëdha si Ekspozita Ndërkombëtare e Importit të Kinës (CIIE) dhe Ekspozita Ndërkombëtare e Produkteve të Konsumit të Kinës, të kombinuara me masa lehtësuese si udhëtimi pa viza, duke tërhequr shumë ekspozues me produktet e tyre më të fundit. Kjo ka nxitur një import kumulativ prej 7.4 trilionë juanësh të mallrave të konsumit midis viteve 2021 dhe 2024, duke përshpejtuar fluksin e mallrave globale me cilësi të lartë në Kinë.