Policia e shteti ka dhënë informacion të detajuar mbi lëvizjen e qytetarëve shqiptarë jashtë vendit.

Në një njoftim të policisë bëhen me dije kushtet dhe kriteret për lëvizjen e qytetarëve me vedet si: Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Greqia.

Me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut lëvizja vazhdon të jetë e lirë, ndërsa me Malin e Zi dhe Greqinë ka disa kushte dhe kritere. Në vijim të njoftimit bëhet me dije se me vendet e zonës Shengen, lëvizja vijon të mbetet e bllokuar.

Njoftimi:

INFORMACION MBI LËVIZJEN JASHTË VENDIT – 6 KORRIK 2020

Policia e Shtetit njofton se situata e kufizimeve të lëvizjes së shtetasve në kufi, paraqitet:

• me Kosovënlëvizja e personave dhe e mjeteve është e lirë;

• me Malin e Zimund të lëvizin vetëm personat që posedojnë një dokument të lëshuar nga laboratorët e akredituar të testimit të COVID-19, jo më shumë se 48 orë më parë, ku vërtetohet se rezultojnë negativ në testin PCR. Nëse ēshtë njē grup mbi 10 vetē, testi kryhet nga autoritetet malazeze në kufi;

• me Maqedoninë e Veriutlëvizja e personave dhe e mjeteve është e lirë;

• me Greqinëlejohet kalimi për shtetasit e pajisur me leje qëndrimi dhe ata të pajisur me pasaporta greke, kamionë dhe për rastet të autorizuara nga autoritetet shtetërore greke;

• me vendet e tjera të zonës Schengennuk lejohet lëvizja e lirë e shtetasve shqiptarë, përveç rasteve të konfirmuara nga autoritetet e këtyre vendeve.