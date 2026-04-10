Rritja e çmimit të karburanteve ka vënë në vështirësi drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët edhe në Elbasan.
Disa linja të transportit interurban kanë rritur tashmë çmimin e biletave, si pasojë e shtrenjtimit të naftës. Megjithatë, barra më e madhe bie mbi qytetarët, të cilët përballen çdo ditë me kosto më të larta udhëtimi.
Shoferët e linjës Elbasan-Durrës dhe anasjelltas shprehen se aktualisht po operojnë me humbje, por vijojnë punën për të mos e humbur vendin e punës. Sipas tyre, nëse situata vazhdon e njëjtë, falimentimi është i pashmangshëm, edhe në rast të rritjes së mëtejshme të çmimit të biletës.
Përballë kësaj gjendjeje, operatorët kanë nisur të reduktojnë flotën e autobusëve, raporton gazetari Fatos Salliu.
Ndërkohë, rritja e çmimeve rëndon drejtpërdrejt mbi xhepat e qytetarëve. Shumë prej tyre janë të detyruar të udhëtojnë për arsye shëndetësore apo nevoja familjare, pavarësisht kostove në rritje.
