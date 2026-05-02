Përvoja autentike, çmime të përballueshme dhe destinacione më pak të mbushura me njerëz. Raporti i fundit i Travel Horizons nga lastminute.com është i qartë: vëmendja e këtij viti nuk është (vetëm) në destinacionet më të njohura. Por me kostot në rritje dhe mbiturizmin eksponencial, është më mirë të shohim përtej.
Raporti, duke u përqendruar në zakonet, kohën dhe dëshirat e atyre që rezervojnë një udhëtim, zbulon një ndryshim të qartë: udhëtimi po bëhet gjithnjë e më shumë, i minutës së fundit dhe në destinacione më pak të populluara. Udhëtarët zgjedhin se kur të nisen, sa të shpenzojnë, duke parë këtu fleksibilitetin, veçanërisht në dritën e një skenari ndërkombëtar të paqëndrueshëm, ku tensionet gjeopolitike – veçanërisht në Lindjen e Mesme – përfundojnë duke formësuar destinacionet.
Ndër rajonet më dinamike janë vendet baltike dhe Evropa Lindore, të cilat po përjetojnë rritje të ndjeshme në segmentin e pushimeve në qytet. Përveç Gdanskut, Bukureshti, Krakow dhe Riga janë gjithashtu në rritje, duke konfirmuar një interes në rritje për destinacionet që janë “të reja” për turizmin masiv, por të pasura me histori dhe identitet.
Evropa Lindore në fokus
Ku të shkosh? Sipas raportit, vëmendja po zhvendoset te Evropa Lindore, e cila po spikatet gjithnjë e më shumë si një alternativë ndaj kryeqyteteve më të njohura (dhe të shtrenjta), së bashku me vendet baltike dhe ballkanike, të cilat konfirmohen si destinacione me rritje të shpejtë.
Në krye të listës është Gdańsk, një perlë që regjistroi një rritje mbresëlënëse prej 97 përqind në turizëm. Ky qytet port piktoresk në Poloninë veriore, me pamje nga Deti Baltik dhe i lidhur historikisht me Lidhjen Hanseatike, ruan një bukuri të botës së vjetër, me një qytet të vjetër piktoresk ku arkitektura e periudhës alternon midis fasadave shumëngjyrëshe dhe detajeve gotike.
Midis Gdanskut dhe Budapestit vjen Bukureshti (rritje prej 71 përqind), një kryeqytet surprizues për dashamirësit e arkitekturës, por edhe i gjallë. Këtu, Art Deco, Art Nouveau dhe trashëgimia mbresëlënëse e epokës komuniste bashkëjetojnë. Simboli më i fuqishëm mbetet Pallati i Parlamentit, ndërtesa më e madhe parlamentare në botë, e cila tani mund të vizitohet edhe përmes Muzeut Kombëtar të Artit Bashkëkohor, i cili zë një pjesë të hapësirës së tij.
Gjithashtu, nuk duhet humbur Krakova (rritje prej 58 përqind), një nga qytetet më interesante të Evropës. Qendra e saj historike, e listuar ndër vendet e para të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 1978, është një sërë sheshesh, kishash dhe ndërtesash historike. Sheshi Kryesor i Tregut, sheshi më i madh mesjetar i Evropës, është pika ideale e nisjes, së bashku me Bazilikën e Shën Marisë dhe Kështjellën Wawel. Disa kilometra larg është një tjetër ndalesë që nuk duhet humbur: Miniera e Kripës Wieliczka, një botë nëntokësore e gdhendur nga kripa.
Preferoni detin? Eksploroni bregdetin e Shqipërisë (rritje prej 53 përqind), i cili ka qenë në qendër të vëmendjes për disa vite tani. Vende si Ksamili, Saranda dhe Dhërmiu kombinojnë ujërat e pastra me plazhe relativisht të izoluara dhe një jetë nate gjithnjë e më të gjallë. Aty pranë, nuk ka mungesë vendesh interesante nga ana kulturore, siç është vendi arkeologjik i Butrintit, i cili i shton një dimension historik udhëtimit.
Më pas renditet Riga (rritje prej 40 përqind), kryeqyteti elegant baltik i ndarë në dysh nga lumi Daugava. Edhe këtu, e kaluara Hanseatike pasqyrohet në një qendër historike mesjetare të shpallur Trashëgimi Botërore e UNESCO-s, por është Art Nouveau ai që përcakton identitetin urban, me një të tretën e ndërtesave të qendrës së qytetit të dekoruara në këtë stil. Atraksionet që duhen parë përfshijnë Bibliotekën Kombëtare të Letonisë, shtëpia e këngëve popullore të listuara në UNESCO, dhe një skenë bashkëkohore të gjallë me fabrika birre artizanale dhe vende krijuese të dashura nga të rinjtë.
Dhe të kthehemi te destinacionet klasike…
Krahas këtyre destinacioneve në rritje, duke pasur parasysh situatën aktuale gjeopolitike, interesi mbetet i lartë për destinacionet që konsiderohen më të njohura dhe qetësuese. Udhëtarët britanikë po përqendrohen në kryeqytetet kryesore evropiane si Roma, Amsterdami dhe Parisi, ndërsa Spanja – me Mallorcën në krye – vazhdon të tërheqë me kombinimin e saj të diellit dhe aksesueshmërisë. Spanjollët janë më eksplorues, duke parë përtej kufijve të tyre, duke preferuar destinacione si Malta dhe Berlini. Francezët po zgjedhin Ishujt Kanarie, me Tenerifen, Lanzarote dhe Gran Canaria të gjitha në rritje, ndërsa gjermanët po forcojnë lidhjet e tyre me Costa del Sol. Po italianët? Krahas një kurioziteti në rritje për destinacione më pak të njohura, ata po shohin gjithnjë e më shumë vendin e tyre, duke ëndërruar tashmë bregdetin e Sardenjës dhe Siçilisë./La Repubblica
