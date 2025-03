Vitet 1988-1998 profesor Adrian Civici në programin “Rudina” në Tv Klan pasditen e kësaj të shtune, i cilësoi si vitet më të rëndësishme të jetës së tij. Dhe jo më kot! Në fund të viteve ’80 Adrian Civici sapo kishte mbaruar shkollën dhe normalisht që premisa e tij ishte ndërtimi i një karriere dhe një profesioni të arrirë, por më e keqja e gjithë kësaj ishte sistemi i asaj kohe. Gjithë ajo sakrificë, mund e djersë do të bëhej në shërbim të një sistemi që do i vinte fundi.

Kalimi nga komunizëm në demokraci, periudha e tranzicionit nuk solli ndryshime vetëm për shoqërinë tonë, por dhe për jetën e Adrian Civici, i cili vendosi që të bënte dhe një herë studimet në Francë. Gjithçka duhej bërë nga e para, jo vetëm për t’u specializuar, por duhej bërë në një vend dhe në një realitet krejt tjetër nga ajo se çfarë ishte mësuar të shikonte në Shqipëri.

Por, paradoksi ndodhi. Në Francë përveç studimeve të fushës ai duhet të analizonte dhe tranzicionin, pikërisht këtë tranzicion që ai e përjetoi në Shqipëri. Këto 3 pika kyçe të jetës së tij, profesor Adrian Civici i cilëson si “3 udhëtime në kohë”, për të cilat ka shkruar dhe një libër.

“Meqë bëhet fjalë për shumë ngjarje dhe ngjarje të forta dua të përmend një shprehje që thuhet shpesh ‘gjatësia e jetës nuk matet me numrin e frymëmarrjeve, por me numrin e herëve që të merret fryma’. Në kuptimin që kush ka qenë ajo periudhë shumë intensive, ajo periudhë që kanë ndodhur shumë ngjarje shumë transformime, e shumë ndryshime dhe intensiteti i jetës është më i gjatë. Vetë jeta është më e gjatë se sa kur rrjedh në mënyrë më normale. Kështu që unë kam shumë të kaluar mbrapa ndryshe nga kolegët. Kam zgjedhur periudhën 1988 – 1998, ku unë kam qenë 30-40 vjeç, sepse ka qenë një nga periudhat më intensive me ndryshime shumë të mëdha të të gjitha llojeve.

Unë kam shkruar dhe një libër, aq shumë më ka prekur kjo. “Udhëtime në 3 kohë”, kanë qenë 3 kohë të ndryshme katërçipërisht të ndryshme nga njëra-tjetra. Brezi jonë në një farë mënyre është edhe fat. Që t’i jetosh 3 ndryshime kaq të mëdha dhe të mund të përshtatet, apo të mbijetosh në këto 3 ndryshime kaq të mëdha duke pasur parasysh edhe linjën e darvinit e shumë gjëra të tjera. Nuk është kollaj që në një periudhë 10-15 vjeçare të përjetosh 3 ndryshime drastike, kjo është dhe arsyeja pse në këtë periudhë, jo vetëm gjërat personale, por dhe ato të shoqërisë sonë kanë qenë ndryshime drastike. Sa të bukura nganjëherë, por dhe shumë të rënda”, tha Adrian Civici.