Mbi 100 pjesëmarrës nga 14 Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL) dhe Kina, të cilët përfaqësojnë parti politike, grupe ekspertësh, organizata civile, ministri dhe ndërmarrje, u mblodhën në Wuhan për të diskutuar modernizimin, bashkëpunimin me përfitime reciproke dhe përgjegjësitë e të rinjve.
Forumi u mbajt të dielën dhe të hënën, me temë “Një marshim i Përbashkët drejt Modernizimit për Kinën dhe Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore në Rrethana të Reja: Veprimet dhe Kontributet e të Rinjve”.
Gjatë këtij aktiviteti, delegatët vizituan universitetet, komunitetet dhe institutet e studimit lokal në Wuhan, ku provuan teknologji të përparuara, siç janë robotët humanoide, si dhe u zhytën në kulturën tradicionale kineze, përfshirë kaligrafinë.
“Tregtia midis Kinës dhe Vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore po përmirësohet drejt sektorëve me teknologji të lartë dhe vlerës së shtuar, me thellimin e bashkëpunimit zinxhir industrial”, tha Diao Li, zëvendësdrejtor i Qendrës së Studimeve Evropiane në Universitetin e Wuhanit.
Odeta Berberi, këshilltare për çështjet e jashtme në Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, e përshkroi Kinën si një partner tregtar jetësor, me ndërmarrjet kineze të angazhuara në tregti, prodhim, teknologji dhe miniera në Shqipëri.
Berberi theksoi potencialin e madh për bashkëpunim dypalësh, duke shprehur optimizëm për thellimin e bashkëpunimit në inteligjencën artificiale, teknologjinë e gjelbër dhe transformimin dixhital.
Pjesëmarrësit në forum shprehën optimizëm të fortë në lidhje me perspektivat e bashkëpunimit Kinë-Vendet e EQL-së, duke e parë angazhimin e të rinjve si një çelës për ruajtjen e këtij momenti.
Të dhënat treguan se në vitin 2025, tregtia e Kinës me vendet e EQL-së u rrit me 7.5% nga viti në vit, duke arritur një rekord prej 1.09 trilion juanësh (rreth 160.09 miliardë dollarë amerikanë). Përtej tregtisë, shkëmbimet dypalëshe të personelit në vitin 2025 arritën në 662.000, duke shënuar një rritje prej 86.5% nga viti në vit.
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