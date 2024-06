Udhëheqësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk ishin në gjendje të nënshkruanin një marrëveshje paraprake për një treshe pozicionesh të larta pune për pesë vitet e ardhshme kur u takuan të hënën (17 qershor), pavarësisht shpresave të mëparshme për një marrëveshje të shpejtë.

Pavarësisht garancive nga Emmanuel Macron i Francës dhe Olaf Scholz i Gjermanisë ditët e fundit se ata ishin pranë një marrëveshjeje, thanë tre diplomatë të BE-së për POLITICO.

“Nuk ka asnjë marrëveshje sonte,” tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel para gazetarëve të hënën vonë në mbrëmje pas darkës së liderëve.

Një diplomat evropian, të cilit iu dha anonimiteti për të folur sinqerisht për bisedimet si të tjerat e cituara në artikull, tha se ndërsa negociatorët ranë dakord për tre emra, udhëheqësit do të vazhdojnë diskutimet në një datë të mëvonshme, me sa duket në takimin e tyre të ardhshëm më 27-28 qershor.

Në prag të zgjedhjeve evropiane, u shfaq një konsensus i hershëm rreth von der Leyen të Gjermanisë për një mandat të dytë si president i Komisionit Evropian, António Costa të Portugalisë si president i Këshillit Evropian, Roberta Metsola të Maltës si shefe e Parlamentit Evropian dhe Kaja Kallas të Estonisë si shefe e politikës së jashtme. .

Pritshmëritë ishin të larta pasi 27 krerët e shteteve dhe qeverive u takuan në Bruksel me shpresën për të ndarë katër postet kryesore të bllokut midis koalicionit aktual të Partisë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë, socialistëve dhe liberalëve.

Pasi partia e Macron u mposht nga e djathta ekstreme në zgjedhje, vendimi i tij për të shpërndarë parlamentin francez dhe për të thirrur zgjedhje të parakohshme në dukje kishte përshpejtuar diskutimet për postet kryesore. Në mënyrë tipike, negociatat zgjasin javë.

Në javët e fundit, liderë të tjerë evropianë theksuan gjithashtu nevojën për vazhdimësi duke pasur parasysh luftën e Rusisë në Ukrainë dhe rikthimin e mundshëm të ish-presidentit të SHBA-së, Donald Trump.

Por shpresat për një marrëveshje të shpejtë u zhdukën të hënën mbrëma pasi Partia Popullore Evropiane, fituesja e zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, kërkoi më shumë lëshime dhe më shumë pushtet midis roleve kryesore të vendeve të punës. Siç pritej, EPP donte të riemëronte von der Leyen dhe Metsola, të cilët të dy i përkasin familjes politike. Përveç kësaj, EPP u propozoi socialistëve që mandati i presidentit të Këshillit Evropian të ndahej në dy pjesë 2.5-vjeçare – dhe EPP do të merrte njërën prej tyre.

Kjo, nga ana tjetër, acaroi Socialistët dhe Demokratët (S&D), të cilët shpresonin të arrinin punën për Kostën. Dhe menjëherë pas ngecjes së bisedimeve, filloi loja e fajësimit.

“Kjo ishte pjesërisht një turp nga PPE,” tha një zyrtar i BE-së. “Duke kërkuar të ketë një mandat për vetëm 2.5 vjet, krijoi një problem të madh perceptimi me [socialistët], të cilët do të viheshin në një pozitë të vështirë. EPP nuk e luajti mirë këtë. Kjo do të jetë e vështirë për t’u zgjidhur.”

Zyrtari shtoi se Michel nuk ndihmoi në diskutime. “Në vend që të ndihmonte për të gjetur një marrëveshje, ai vazhdoi të nxirrte gjëra të tjera,” tha zyrtari.

Një tjetër arsye pse bisedimet dështuan ishte sepse kryeministrja italiane Giorgia Meloni ishte e pakënaqur me mënyrën se si u zhvillua mbrëmja, thanë disa diplomatë të BE-së. Meloni, i cili ishte një nga liderët e paktë që doli nga zgjedhjet evropiane me një fitore elektorale, ishte i pakënaqur nga përpjekjet e liderëve të tjerë të BE-së për ta mbyllur atë nga negociatat.

Kryeministri italian “kontestoi llojin e qasjes ndaj diskutimit”, tha një zyrtar i njohur me diskutimin. Ajo nisi “nga supozimi se takimi i sotëm joformal duhet të përfaqësonte momentin në të cilin do të diskutohej se çfarë duhet bërë në dritën e sinjaleve nga zgjedhjet evropiane dhe më pas, nga ajo pikënisje, të fillonte diskutimi për emrat për postet kryesore. , dhe jo anasjelltas”, shtoi zyrtari.

Udhëheqësit e BE-së tani do të mblidhen në Bruksel më 27-28 qershor, me shpresën për të gjetur marrëveshje për liderët e bllokut përpara votimit për presidentin e ardhshëm të Komisionit nga Parlamenti Evropian, i planifikuar për në mes të korrikut.

