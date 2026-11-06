Udhëheqësi i një sekti fetar në Kenia, Paul Mackenzie, është dënuar me 200 vite burg për vdekjen e 191 personave, pothuajse të gjithë fëmijë, të cilët u detyruan të agjëronin deri në vdekje në një nga rastet më tronditëse të abuzimit fetar në vend.
Mackenzie, themeluesi i Kishës Ndërkombëtare të Lajmit të Mirë, u dënua të premten nga Gjykata e Lartë në Mombasa, së bashku me më shumë se dy duzina persona të tjerë. Dënimi i tij përbëhet nga 100 vite burg për vdekjet e shkaktuara nga uria dhe 100 vite të tjera për personat që humbën jetën si pasojë e vrasjeve të drejtpërdrejta.
Sipas vendimit të gjykatës, Mackenzie kishte bindur ndjekësit e tij të braktisnin shtëpitë dhe të zhvendoseshin në pyllin Shakahola, në lindje të Kenias, me premtimin se përmes agjërimit do të afroheshin me Zotin dhe do të përgatiteshin për parajsën. Hetimet zbuluan se predikimet fetare përdoreshin për të imponuar agjërimin, ndërsa rojet kontrollonin lëvizjet e ndjekësve dhe i pengonin ata të largoheshin. Fëmijëve u mohohej ushqimi dhe ndëshkoheshin nëse përpiqeshin të hanin apo të arratiseshin.
Sipas një raporti të Senatit të Kenias, mësimet e Mackenzie-t bazoheshin në besimet për fundin e botës. Ai kishte predikuar se bota do të përfundonte në gusht të vitit 2023 dhe u kishte kërkuar ndjekësve të agjëronin për të “takuar Jezusin”. Sipas këtyre predikimeve, fëmijët duhej të vdisnin të parët, të ndjekur nga të rinjtë dhe gratë, ndërsa burrat pritej të qëndronin gjallë për të varrosur trupat përpara se të vdisnin edhe ata.
Mackenzie ishte shpallur fajtor për vrasje muajin e kaluar. Në vendimin e saj, gjykatësja Diana Kavedza shpjegoi se ai kishte përdorur predikime dhe materiale të shkruara për t’i bindur ndjekësit se bota e jashtme ishte e keqe dhe se shpëtimi mund të gjendej vetëm në pyllin Shakahola.
Provat e siguruara nga telefoni i tij, përfshirë komunikimet në WhatsApp, treguan se Mackenzie kishte komunikuar me ndjekësit përpara zhvendosjes së tyre në pyll, duke dëshmuar përfshirjen e tij në organizimin e kësaj skeme.
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