Udhëheqësi i kultit kenian të Ditës së Gjykimit, Paul McKenzie, u shpall fajtor për vrasjen e 191 personave, të gjithë përveç njërit prej të cilëve ishin fëmijë. Mackenzie urdhëroi anëtarët e kultit të tij t’i linin fëmijët e tyre të uritur në mënyrë që ata të mund të “takonin Jezusin”. Doktrina e tij ishte se arsimi ishte i ndaluar dhe mjekësia moderne ishte “e keqe”.
Njëzet e tetë udhëheqës të tjerë të kultit të tij u dënuan gjithashtu për vrasje, raportoi BBC.
Të gjithë deklaruan të pafajshëm , duke këmbëngulur vazhdimisht se askush nuk ishte i detyruar të vdiste.
Duke dhënë dënimin me tetë orë në qytetin portual të Mombasës, gjyqtarja Diana Mokache tha se ndjekësit e Mackenzie besonin se ai ishte një “zëdhënës i Jezusit”.
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Burimi: Botë
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