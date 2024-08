Udhëheqësi i Hamasit, Yahya Sinwar, është i izoluar në Gaza, por ende po komunikon me luftëtarët dhe me udhëheqjen e Hamasit në pjesë të tjera të Lindjes së Mesme.

Artikujt në Asharq al-Awsat dhe gjithashtu në median Al-Ain janë fokusuar në çështjen e komunikimeve të Sinwar. “Shumë po pyesin se si Jahya Sinwar komunikon me shokët e tij nga ‘nëntoka’”, shkruan Al-Ain. “Thuhet se Sinwar nuk i beson më komunikimeve elektronike, nga frika se ushtria izraelite do të zbulojë vendndodhjen e tij dhe do ta vrasë atë”, thuhet në raport.

Fakti që Sinwar është i kujdesshëm ndaj përgjimit të komunikimeve të tij nuk do ta bënte atë liderin e parë terrorist ose liderin e kartelit që do të ishte i kujdesshëm ndaj këtij kërcënimi për ekzistencën e tij. Udhëheqësit e mafies në Shtetet e Bashkuara në vitet 1970 dhe 1980 ishin të kujdesshëm për përdorimin e telefonave, për shembull. Sinwar është thjesht duke përdorur llojin e sigurisë dhe tregtisë që do të pritej nga një njeri në pozicionin e tij. Nga njëra anë, Sinwar duhet të jetë i kujdesshëm për t’u gjetur dhe eliminuar, nga ana tjetër, ai nuk dëshiron që Hamasi të bjerë në një vakum lidershipi dhe kaos në Gaza.

Sinwar mund të jetë në arrati, por ai gjithashtu e njeh Gazën shumë mirë. Ai u rrit në Khan Yunis. Ai e njeh qytetin dhe tunelet e tij. Ai i është shmangur Izraelit prej vitesh. Përveç kësaj, ai gjithashtu është bërë i privilegjuar në rolin e tij, sepse ai u lirua nga Izraeli në vitin 2011 dhe ai ishte në gjendje të planifikonte sulmin e 7 tetorit.

Nën Sinwar, Hamasi mori shuma të mëdha parash nga jashtë, përfshirë nga Katari. Prandaj Sinwar jo vetëm që është mësuar të ushtrojë masa paraprake ekstreme për të garantuar lirinë e tij të vazhdueshme, por ai gjithashtu ka të ngjarë të ndjejë se ka disa privilegje për shkak të pozicionit të tij.

Raportet e fundit kanë pikturuar një pamje të Sinwar-it në arrati, duke lënë dhoma në tunele me kafenë ende të nxehtë, teksa ai ishte në ndjekje. Kjo mund të jetë e saktë, por tregon gjithashtu se ai vazhdon të gjejë një mënyrë për të punuar në prapaskenë për të kontrolluar Hamasin. Fakti që Hamasi e ka ngritur atë tani në udhëheqjen e tij “politike” tregon se nuk ka asnjë ndryshim midis krahëve “ushtarakë” dhe “politikë” të Hamasit dhe se organizatori i gjenocidit të 7 tetorit është në kontroll të fortë. Ai përdor korrierët për të kaluar mesazhe, treguan raportet e fundit.

Përfshirja e Sinwar në negociatat e armëpushimit

Një tjetër provë që tregon se ai është në kontroll të plotë është fakti se bisedimet për pengjet janë zvarritur. Hamasi duhet të jetë në gjendje të komunikojë me Sinwar ose nuk mund të vazhdojë bisedimet për dhjetë muaj. Bisedimet janë përdorur kryesisht nga Doha për të mbajtur Hamasin në pushtet në mënyrë që të mbetet me ndikim pas përfundimit të luftës në Gaza.

Në mënyrë që kjo të ndodhë, duhet të ketë të paktën një shenjë se Sinwar po komunikon një “po” ose “jo” për bisedimet.

Hamasi nën Sinwar ka më shumë mbështetje ndërkombëtare sesa kishte në të kaluarën. Ajo ka mbështetje nga Rusia, Turqia, Kina, Irani dhe vende të tjera. Është e qartë se një organizatë pa një drejtues nuk mund ta arrinte këtë. Prandaj Sinwar jo vetëm që komunikon me komandantët e tij të mbetur të brigadës, por disi komunikon edhe me Hamasin jashtë vendit.

Hamasi “mbështetet në protokolle të veçanta komunikimi që i përdorin kryesisht për të komunikuar me palët jashtë vendit”, thotë Asharq Al-Awsat .

“Kjo është për shkak të, sipas raportit, ndërprerjes pothuajse të përhershme të linjave telefonike dhe të internetit në Gaza, dhe është bërë gjithashtu në një përpjekje për të shmangur gjurmimin nga inteligjenca izraelite”, shkruan Al-Ain.

“Sipas burimit, udhëheqësit e Hamasit u mbështetën në fillim të luftës në linjat e komunikimit të lëvizjes, të cilat inxhinierët ushtarakë të Hamasit i kishin zhvilluar që në vitin 2009, dhe filluan të zhvilloheshin me ndërprerje, duke përdorur kryesisht teknologji të huaj”.

Për më tepër, artikulli citon “burime të paidentifikuara të kenë thënë se krahu ushtarak i Hamasit kishte instaluar qendra telefonike nëntokësore të lidhura me linjat e vjetra të komunikimit në pika të caktuara mbi tokë, duke vënë në dukje se këto vende inspektoheshin periodikisht në një përpjekje për të parandaluar infiltrimin”.

Në të kaluarën, Izraeli ka zbuluar se Hamasi madje kishte një sit kompjuterash dhe teknologjie nën një seli të UNRWA-s. Vlen të merret parasysh se shumë OJQ ndërkombëtare dhe organizata të tjera ndërkombëtare në të kaluarën kanë qenë në gjendje të sjellin lloje të ndryshme të teknologjisë, qendrave të të dhënave dhe pajisjeve të komunikimit në Gaza. Është e besueshme të konkludohet se Sinwar dhe Hamasi mund të kenë devijuar një pjesë të kësaj teknologjie për përdorimin e tyre ose kanë shfrytëzuar vende të ndryshme në Gaza të përdorura nga organizatat ndërkombëtare. Hamasi shpesh është fshehur në shkolla, strehimore dhe madje edhe spitale për shembull.

“Hamasi duket se e ka ruajtur këtë metodë komunikimi edhe në fillimin e luftës në vazhdim, pavarësisht përqendrimit të ushtrisë izraelite në shkatërrimin e një pjese të këtyre sistemeve të komunikimit, së bashku me tunelet nëntokësore që thotë se përmbajnë infrastrukturë të rëndësishme komunikimi,” vuri në dukje Al-Ain.

Bisedimet për armëpushimin po mbahen brenda Rripit të Gazës, “duke përdorur sisteme të brendshme të komunikimit dhe rezultatet e tyre po transmetohen jashtë vendit me mjete të ndryshme, duke përfshirë internetin e lidhur me çipa elektronike dhe nëpërmjet përdorimit të softuerit të koduar të blerë nga jashtë”, shton raporti.

Që nga fillimi i luftës më 7 tetor, Izraeli është përpjekur të gjurmojë Sinwar, por nuk ia ka dalë, përfundon raporti.

“Besimi mbizotërues në Izrael është se Sinwar nuk përdor fare telefona celularë, sepse ata monitorohen lehtësisht nga inteligjenca izraelite dhe madje edhe nga inteligjenca perëndimore që monitoron Rripin e Gazës”.

Sipas vlerësimeve izraelite, Sinwar komunikon me një numër të kufizuar të besuarve përmes një zinxhiri të ndërprerë, i tillë që nëse arrihet një nga anëtarët e zinxhirit, nuk do të jetë e mundur të arrihet vetë udhëheqësi i Hamasit.

Sinwar po bën atë që bënë liderët e tjerë të terrorizmit në të kaluarën.

Osama Bin Laden, për shembull, jetoi në një vilë pranë një akademie ushtarake pakistaneze në Abbottabad për shumë vite. Ai përdori një korrier gjatë asaj kohe. SHBA gjetën Bin Ladenin duke gjurmuar korrierin pas shumë vitesh përpjekjesh të dështuara për të gjetur Bin Laden.