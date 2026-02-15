45 vite burg kërkoi prokuroria speciale për secilin nga anëtarët e UÇK.
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputeti Rexhep Selimi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat.
Avokati Artan Qerkini në një intervistë në “Newsroom” në ABC News, deklaroi se mbrojtja e Thaçit ka thirrur dëshmitarë cilësore, ndryshe nga çfarë ka bërë Prokuroria.
“Mbrojtja e ish presidentit Thaçi ka ftuar për dëshmitarë që në kohën e luftës kanë mbajtur pozicione mjaft të larta. Pra është fokusuar në cilësinë e provave. Mbrojtja ka ftuar 7 dëshmitarë. Dhe ka ofruar prova shumë më cilësore edhe pse nuk e ka barrën e të provuarit. Sepse barra e të provuarit është te prokuroria.”, tha ai.
Më tej shtoi se nga provat e prezantuara nga mbrojtja pret aktgjykim lirues.
