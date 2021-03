Kandidatja për deputete e “Thurje”, Rudina Hajdari tha mbrëmjen e sotme se pasi nuk u bë palë me kreun e PD-së në djegien e mandateve, ajo u denigrua në mënyrë të shpeshtë edhe nga persona me tituj.

Ajo tha se u vu në pikëpyetje edhe marrëdhënia me babanë e saj, Azem Hajdarin.

“Unë u denigrova. U çova deri në atë pikë sa u vu në pikëpyetje nëse e doja apo nuk e doja tim atë. Nuk do të kishte ndodhur në atë mënyrë. Kanë qenë edhe ambasadorë, persona me tituj, më kanë ardhur dhe më kanë thënë që ke shkelur gjakun e tët atë, po ata gjejnë një grua se po të ishte dikush tjetër do vepronin në mënyrë tjetër. Ata e dinë që gratë që merren me politikë janë të forta”, tha Hajdari.