Të tjera detaje dalin në dritë nga krimi i dyfishtë brenda familjes në Vlorë, ku nipi 39-vjeçar Genci Koreta ka vrarë xhaxhanë e tij, Jorgji Koreta, 64-vjeç.

“Media sjell dhe dëshmitë e para të fqinjëve të viktimave, të cilët thonë se e kanë mësuar ngjarjen nga televizori.

“Nuk di gjë fare çfarë ka ndodhur, në televizor po e dëgjojmë. I njohim të dy, më vjen keq për djalin, i pamartuar, është gati 40 vjeç”, u shpreh fqinja e viktimave.

“Nuk e di fare për çfarë kanë debatuar. Djali ishte me të gjitha cilësitë, por ishte i pamartuar. Xhaxhai i tij rri me gruan në shtëpi. Jemi një fis me ta. Nuk kemi pasur asnjë ide për debate. Ai nuk fliste me gojë, jo të kishte debate. Xhaxhai jetonte në Vlorë, por nuk e dimë pse ka ardhur sot, mbase për të parë”, tha mes lotësh një fqinje tjetër.

Dyshimet janë se konflikti ka ndodhur për çështje pronësie, por gruaja thotë se nuk ka dijeni për nje debat te tillë.

“Kushërinj jemi, një fis. Dëgjuam ulërimat që po qante e ëma. Nuk kanë pasur konflikte. Ai ka qenë djalë…nuk e di çfarë të them. Ka qenë emigrant. Nuk di gjë për çfarë kanë debatuar. Dëgjova të ëmën që po qante dhe erdha. Ai ishte djalë me të gjitha cilësitë, nuk ke çfarë ti thuash. Ndërsa xhaxhai rri në Vlorë me shtëpi.

Ai skuqej kur të fliste me gojë jo më të kishte debate. Nuk kanë pasur debate për çështje pronash. Ai një copë toke pronë ka sepse jeton në Vlorë. Nuk e di pse kishte ardhur këtu. Nuk dimë asgjë për armën. Ne dëgjuam ulërimat e të ëmës dhe erdhëm”, tregon gruaja.

Trupat e pajetë po nxirren nga banesa, ku shihet se jetonin në kushte të vështira ekonomike. Siç raporton gazetari, dyshohet se shkak për ngjarjen është bërë një tokë arë, për të cilën ata kanë pasur fillimisht debate të forta dhe më pas ka ndodhur tragjedia.

Ngjarja e rëndë ndodhi pak më parë në fshatin Mekat të Vlorës, ku nipi shkoi i armatosur me armë gjahu në banesën e xhaxhait të tij, dhe pas një konflikti verbal me të, e qëlloi dy herë, duke e lënë të vdekur në vend. Menjëherë pas vrasjes së tij, ai ka dalë nga banesa dhe në gjendje të rënduar ka qëlluar për vdekje edhe veten./m.j