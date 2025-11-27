Një nga rastet më tronditëse të viteve të fundit në Turqi është rishfaqur pas pothuajse dy dekadash heshtjeje, duke zbuluar një krim që ishte varrosur në kuptimin e mirëfilltë dhe figurativ.
Profesori 51-vjeçar i matematikës, Hikmet Akçay, i cili ishte zhdukur në mënyrë misterioze në vitin 2006 në Stamboll, dyshohet se është vrarë nga ish-studentja tij dhe tre bashkëpunëtorë, në një mjedis plot obsesion, kërcënime, pasione dhe një përpjekje për të zhdukur plotësisht provat.
Çështja u zgjidh vetëm pesë muaj para se të skadonte afati i parashkrimit të krimit, kur Drejtoria e Personave të Zhdukur e Departamentit të Policisë së Stambollit, pas urdhrave të Shefit Selami Yildiz, nxori në pah dosjet e vjetra të çështjeve që ishin klasifikuar si të pazgjidhura për vite me radhë.
Hikmet Akçay u raportua i zhdukur më 2 maj 2006 nga vëllai i tij Ismet, i cili tha se nuk kishte dëgjuar prej tij për ditë të tëra dhe kishte frikë për jetën e tij.
Pavarësisht hetimeve fillestare në atë kohë, çështja mbeti e bllokuar, ndërsa një trup i djegur i gjetur në zonën e Silivri nuk u identifikua dhe përfundimisht u varros në një varrezë të panjohur.
Një rishqyrtim modern i provave ndryshoi gjithçka, policia gjurmoi kontaktet e viktimës me Esin B., nxënësen e tij kur ajo ishte në shkollë të mesme, me të cilën ai kishte mbajtur një marrëdhënie të ngushtë dhe problematike për vite me radhë.
Esin B., tani 42 vjeç, e cila punon për organizatën sportive të Bashkisë së Stambollit, u zbulua se kishte mbajtur kontakt me profesorin edhe pasi ai arriti moshën madhore dhe hyri në universitet.
Ajo vizitoi shtëpinë e tij, mori ndihmë financiare dhe ata mbajtën komunikim të shpeshtë, gjë që ngjalli dyshime tek autoritetet.
Të dhënat e telekomunikacionit treguan se ditën që telefoni celular i Akçay-t u çaktivizua, më 27 prill 2006, katër persona po lëviznin në koordinim: Esin B., profesori i kimisë Erdogan Y., shoqja e saj Zemçi S. dhe i afërmi Hakan D.
Në një operacion të koordinuar në shkallë të gjerë, të kryer në Ditën e Mësuesit, më 24 nëntor, forcat speciale arrestuan katër të dyshuarit në Stamboll dhe Gaziantep. Ata fillimisht mohuan çdo përfshirje, por nën peshën e provave, deklaratat e tyre zbuluan një të vërtetë të papërpunuar dhe rrëqethëse.
Sipas rrëfimit të Esin B., Hikmet Akçay u tërbua kur mësoi se ajo kishte një aferë me profesorin e martuar të kimisë, Erdogan G.
Siç pretendoi ajo, Akçay e kërcënoi se do t’ia zbulonte aferën familjes së saj dhe gruas së profesorit, gjë që krijoi një atmosferë shpërthyese.
Tensioni arriti kulmin ditën e krimit, kur ata u takuan në Kocaeli. Pas një debati të ashpër, ata shkuan në shtëpinë e saj, ku shpërtheu një tjetër përballje.
Ajo pretendoi se profesori u përpoq ta mbyste dhe më pas, në gjendje paniku, rrëmbeu një thikë dhe e plagosi për vdekje.
Në vend që të njoftonte autoritetet, Esin B. telefonoi shoqen e saj Zemçi S., e cila nxitoi në shtëpi dhe së bashku vendosën ta asgjësonin trupin. Më vonë u njoftua edhe Erdogan G., i cili luajti një rol vendimtar në transportimin e tij.
Trupi u vendos në një valixhe të kuqe dhe u transportua me makinë nga Kocaeli në Silivri. Në një zonë rurale, atij iu spërkat benzinë dhe iu vu flaka, në një përpjekje të tmerrshme për të zhdukur të gjitha gjurmët.
Pas krimit, autorët u rikthyen në jetën e tyre të përditshme, duke monitoruar në mënyrë diskrete zhvillimet përmes kabinave telefonike dhe duke shmangur çdo lidhje me incidentin.
Trupi i djegur u gjet më pas, por pa identifikim, i varrosur në një varr të panjohur.
Kasetat e vjetra të gjetura në shtëpinë e viktimës rezultuan thelbësore. Me ndihmën e teknologjisë moderne, policia amplifikoi audion dhe zbuloi bisedat në të cilat Akçay kërcënonte Esin B., duke konfirmuar kontekstin e tensionuar dhe shantazhues të marrëdhënies së tyre.
Katër të pandehurit u nxorën para drejtësisë dhe u lanë në paraburgim, ndërsa pritet që çështja të vazhdojë në gjykatë, duke hedhur dritë mbi një krim që ishte mbuluar nga heshtja dhe koha për vite me radhë.
Ky rast vërteton se, edhe kur e vërteta duket e varrosur, ajo në një moment kthehet për të kërkuar hakmarrje.
