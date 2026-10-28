Erion Veliaj, përmes avokatit të tij Plarent Ndreca, i është drejtuar me një kërkesë zyrtare institucioneve përgjegjëse, duke kërkuar informacion dhe dokumentacion të plotë mbi transferimin e kryebashkiakut të Tiranës nga IEVP Durrës në IEVP Fier, më 28 tetor 2026.
Gazetarja Anila Hoxha, bën me dije se në Veliaj kërkon vënien në dispozicion të urdhrit të transferimit, arsyetimit ligjor, komunikimeve mes institucioneve dhe dokumenteve që provojnë njoftimin e Veliajt, duke kërkuar trajtim urgjent të çështjes.
Sipas kërkesës, dokumentacioni është i nevojshëm për të verifikuar ligjshmërinë e transferimit dhe për të mundësuar ushtrimin efektiv të së drejtës së ankimit.
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