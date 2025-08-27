Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ka sulmuar Endrit Braimllarin në rastin e hetimeve të Ilir Metës.
Në një konferencë për shtyp me avokatin e Ilir Metës, Blushi thotë se “si dëshmitar ai u fut me teserën e Partisë së Lirisë dhe doli me teserën e PS, madje u bë dhe kandidat për deputet”.
“Alibia e dëshmitarëve të paqëndrueshëm kundër Ilir Metës nuk provon gjë tjetër, veçse ata janë pengje të SPAK dhe të Edi Ramës.
Ironia më e madhe është se vetë Altin Dumani që flet për intimidim, mund të akuzohet sipas këtij pretendimi si intmidues dëshmitarësh, meqë njëri prej tyre, i paqëndrueshëm, hyri në zyrën e tij me teserën e PL-së dhe doli me teserën e PS, madje edhe kandidat për deputet i Edi Ramës në zgjedhjet parlamentare”, tha Blushi.
Më tej ai theksoi se “nuk ka asnjë dëshmitar që të jetë i PL jo se jo, që e fajëson Ilir Metën apo që e bën atë përgjegjës në raport me ligjin”.
“Të gjitha janë manipulime për të zbatuar një porosi politike të Edi Ramës që e donte Ilir Metën të izoluar në ekstrem, duke keqpërdorur SPAK si vegël për ti mohuar atij të drejtën e ushtrimit të lartë politik, si një prej dy liderëve të lartë të opozitës”, tha Blushi.
