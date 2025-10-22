Luciana Ronchi, 62 vjeçe, e goditur me thikë këtë mëngjes nga ish-bashkëshorti i saj Luigi Morcaldi në Milano, vdiq pak para orës 20:00 të mbrëmjes së së mërkurës.
Ajo u shpëtua në gjendje kritike në Via Giuseppina Grassini në Bruzzano, një periferi veriore në Lombardi. Gruaja kishte pësuar plagë të shumta, shumë prej tyre në fytyrë dhe qafë, të shkaktuara nga një thikë.
Ajo u transportua me urgjencë nga shërbimi 118 me kod të kuq në Spitalin Niguarda dhe iu nënshtrua menjëherë një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente që zgjati disa orë. Përpjekjet e mjekëve, megjithatë, rezultuan të kota, sepse ajo vdiq pak para orës 20:00.
Arrestimi i ish-bashkëshortit
Oficerët e Policisë Lokale e gjetën Luciana Ronchin rreth orës 9:50 të mëngjesit të së mërkurës, më 22 tetor, në rrugë, e mbuluar me gjak. Ajo ka të ngjarë të jetë plagosur në shtëpi – duke qenë se jetonte afër – dhe më pas ka dalë me vrap në rrugë për të kërkuar ndihmë.
Luigi Morcaldi, 64 vjeç, i cili ishte parë duke u larguar me një skuter pas sulmit, u gjurmua dhe u arrestua këtë pasdite nga policia lokale në Parco Nord Milano.
Dëshmitarët e dëgjuan Morcaldin të bërtiste: “Shtëpia është e imja!”, teksa sulmonte ish-gruan e tij.
Dëshmitë e fqinjëve
“Dëgjova një britmë, pashë jashtë dhe aty ishte një vajzë që më tha: ‘E rrahën aq keq! Ka aq shumë gjak, sa e lënduan!’”, – rrëfeu për gazetarët Antonietta, një fqinje e Lucianës. “Ajo më tha që e kishte rrahur. Nuk e pa që kishte thikë në dorë, vetëm më tha që e kishte rrahur. Luigi Morcaldi iku me skuterin e tij, por nuk ia pash fytyrën. Mbante helmetë, ishte i mbuluar krejtësisht,” – shtoi ajo.
Një dëshmitare tjetër tha: “Ish-burri i saj ka qenë në pritë këtu për një muaj të tërë.”
Një fqinj tjetër i gruas së plagosur me thikë në Milano pohoi: “Ish-burri i saj kishte qëndruar fshehurazi jashtë shtëpisë së saj për një muaj, duke e mbajtur nën vëzhgim.”
Ndërkohë, Zyra e Prokurorit Publik të Milanos nuk ka ngritur asnjë ankesë për keqtrajtim apo akuza të tjera kundër Ronchit.
Hetimet janë duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse gruaja kishte shprehur ndonjëherë frikë për dhunë të mundshme nga ish-bashkëshorti në mënyra të tjera.
Sipas burimeve gjyqësore, Morcaldi dhe Ronchi ishin të ndarë ligjërisht prej tre vjetësh.
Mësohet se ata kishin pasur debate edhe për çështje financiare. Sipas një fqinje, gruaja kishte një partner të ri, me të cilin ishte e lumtur. Sipas burimeve mjekësore, Luciana Ronchi kishte pësuar “plagë të shumta me thikë, më e rënda prej të cilave ishte në qafë, me një dëmtim serioz të venës jugulare”.
Pasi mbërriti me arrest kardiak në Spitalin Niguarda, ajo u ringjall dhe u dërgua menjëherë në sallën e operacionit, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje të gjatë nga Ekipi i Traumës. Fatkeqësisht, pas disa orësh, mjekët u detyruan të dorëzoheshin.
Luigi Morcaldi u gjurmua përmes sinjalit të celularit të tij. Hetuesit gjetën makinën e 64-vjeçarit dhe më pas e lokalizuan përmes telefonit, të cilin ai e kishte fikur për disa orë dhe më pas e kishte ndezur sërish.
Thika e krimit u gjet në një kosh plehrash në park, jo shumë larg Via Grassini. Morcaldi nuk iu rezistoi oficerëve të policisë gjatë arrestimit.
Ai akuzohet për vrasje të rëndë dhe u dërgua në stacionin e Policisë Lokale për t’u marrë në pyetje nga prokurori Giovanni Tarzia.
Leave a Reply