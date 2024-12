Departamenti i Shtetit Amerikan futi në listën e zezë Artan Grubi, ish-zëvendëskryeministër nga radhët e BDI-së.

Lidhur me këtë vendim ka reaguar Grubi i cili përmes një statusi në faqen e vet në Facebook shprehet se nuk ka asnjë informacion lidhur me këtë vendim ndërsa thekson se do bëjë përpjekjet maksimale për të futur vendin në NATO dhe BE.

“Në mungesë të informacioneve të hollësishme, u informova nga mediat për vendimin e sotëm të Departamentit të Shtetit.

Do të bëj përpjekje maksimale me të gjithë ata miq, me të cilët kemi punuar bashkë ndër vite për ta anëtarësuar vendin në NATO dhe në Bashkimin Europian, për ta zbardhur këtë rast në tërësi”, shkruan Grubi.

Bashkë me Grubin në listën e zezë është përfshirë edhe Enver Bexheti, gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Maqedonisë së Veriut.