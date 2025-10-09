Florian Binaj, i shpallur kandidat për Bashkinë e Tiranës, thotë se ky nuk ka qenë një vendimadpak i lehtë.
“Politika nuk është shaka. Kur hyra këtu kisha emocione se kisha tre vite e gjysëm pa hyrë. Dua ta filloj me një falënderim, që ishte ti që u bëre sebep që unë u ktheva në shtëpinë ku linda artistikisht. Që i vogël kam pasur tendencën për të vënë drejtësi.
Njerëzit e afërm dhe shoqëria më kanë thënë pse se provon. Kushtet e deshën që këto ditë të merrja një vendim aspak të lehtë sepse mbart me vete shumë përgjegjësi, në fillim prisja që rrethi im të thoshte o Flor çfarë pate, por ndodhi e kundërta.
Pata mbështetje dhe urime, që ishte gjëja e duhur në momentin e duhur. Partitë opozitare hapën dyert dhe e lanë sheshin e valles bosh, që dikush ta marrë përsipër. Unë dola që të nxis edhe të tjerë që janë si unë, ka ardhur koha që përfaqësuesi të jetë si qytetari-qytetarit, jo si dikush i punësuar nga partia”, u shpreh ai.
Leave a Reply