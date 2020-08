Kryeministri Edi Rama premton se më 26 nëntor të këtij viti fëmijët e mësuesit e gjimnazit “Arif Sula” në Mamurras, i shkatërruar nga tërmeti katastrofik, do të hyjnë në një shkollë të re.

Teksa publikon fotot e shkollës së re në ndërtim, kryeministri thekson se ajo do të jetë me kushte optimale, e pakrahasueshme me të vjetrën dhe pa dallim nga shkollat nëntëvjeçare të komunave kudo në Europë.

Postimi: