Ish-Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano ka fituar gjyqin me institucionin që drejtonte dhe do të dëmshpërblehet me vlerën e 60 pagave.

Në gjyqin administrativ u vendos që Nano të paguhet njësoj sikur të kishte mbyllur mandatin 5 vjeçar të drejtimit të Policisë së Shtetit.