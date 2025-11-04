Këngëtarja Elsa Lila është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes pas dy paraqitjeve të saj publike ditët e fundit, ku dhe ka folur në podcastin e Grida Dumës dhe emisionin Arbana Osmanit, për jetën personale, karrierën dhe sfidat që ka kaluar ndër vite.
Megjithatë, ajo që u vu re ishte ndryshimi i tonit dhe sjelljes së saj, veçanërisht në bisedën me Arbana Osmanin, ku ajo u shfaq më e tensionuar dhe më e rezervuar krahasuar me intervistën tek Grida Duma.
Në intervistën me Arbana Osmanin ajo komentoi Festivalin e Këngës në vitin 2023, ku nuk arrit të fitonte dhe të përfaqësonte Shqipërinë në Eurovision.
Elsa Lila pretendoi se rivalja në garë, Albina Kelmendi, e cila ka pjesë e skuadrës së saj në “The Voice of Albania” në 2014 ku zuri vendin e dytë, i kishte vjedhur votat e publikut.
“Unë jam Elsa, di të bëj atë që bëj, jam e ndershme dhe historiku e tregoi që unë nuk i vodha votat por dikush tjetër i bëri. Unë nuk e bëra skandalin, për të mos ta bërë për herë të dytë akoma më të famshëm atë njeri që e bëra në vitin 2014 me duart e mia, me diturinë time dhe me artin tim, i njëjti person”, tha ajo.
Pas kësaj deklarate në komentet në rrjetet sociale nuk munguan krahasimet mes dy paraqitjeve të saj.
Në një video të Elsës shkëptur nga podcasti me Grida Dumën dikush shkrunte: “Elsa, te Grida u dukje më e vërtetë dhe më e qetë. Jo çdo ditë jemi në humor të mirë, plus që nëse këtë podcast e ke bërë pas Arbanës, duket sikur je munduar të vetë-korrigjohesh. Vetëm fakti që ti je e ndërgjegjshme se në këtë botë vetëm gënjehet, mjafton për shumë nga reagimet e tua. Por gjithsesi, intelekti yt është për t’u admiruar”.
Në vend që ta injoronte komentin, Elsa vendosi të përgjigjej vetë, duke sqaruar me qetësi situatën. Ajo u shpreh se dy podcastet nuk janë regjistruar njëra pas tjetrës, dhe se sjellja e saj varej nga personi që kishte përballë.
“Faleminderit për mirësjelljen! Ky podcast është regjistruar shuuuuumë kohë para tjetrit. Qetësia ime ka të bëjë, ashtu si për secilin prej nesh, me personin që kemi përballë”, tha Elsa, duke lënë të kuptohet se sjellja e saj e tensionuar në emisionin e Arbana Osmanit, ka të bëjë edhe me këtë të fundit.
Kujtojmë se atë vit që Elsa ka qenë pjesë e Festivalit të Këngës, ai prezantohej nga Arbana Osmani.
