Janë zbardhur emrat e grupit kriminal të goditur nga SPAK në bashkëpunim me Prokurorinë e Breshias, për trafik droge.
Në burg:
– Vincenzo Bruno
– Arlin Buzali
– Donald Cala
– Gazmend Ferhati
– Elton Gjegja
-Adriatik Hasa
– Erion Kapidani
– Oltion Lala
– Asti Llupi
– Denis Myftiu
– Altin Shehaj
– Gazmend Shehu
– Bledin Doci
– Elvis Doci
– Juljan Hyka
– Eduart Leba
– Gentian Shaba
– Ogert Shqevi
– Denis Tafili
– Indrit Tafili
– Klodian Vata
Në “arrest shtëpie”:
– Giuseppe Iorio
– Erald Salla
– Enkeleid Tirjaku
SPAK njoftoi sot përfundimin e hetimeve për një rrjet ndërkombëtar trafiku droge, të zbuluar përmes një Skuadre të Përbashkët Hetimore me Antimafian e Breshias dhe autoritetet zvicerane. Hetimi çoi në kontrolle ndaj 21 personave në Shqipëri, ndërsa autoritetet italiane kanë sekuestruar 1.300 kg kokainë, 550 mijë euro, 10 automjete dhe kanë arrestuar 10 anëtarë të grupit.
Nga 24 personat me masa sigurie, 6 gjenden në Shqipëri dhe 3 janë arrestuar. Detaji më i rëndë i njoftimit është implikimi i oficerit të Policisë Gjyqësore Igli Haxhiaj, i cili dyshohet se ka rrjedhur sekretet e hetimit tek trafikantët në këmbim të parave.
SPAK konfirmon se rrjeti trafikonte drogë nga Amerika e Jugut drejt Europës, duke përdorur 6 baza logjistike në Itali dhe money mules për transferimin e të ardhurave. Hetimet po kalojnë në fazën finale drejt dërgimit në gjyq.
Leave a Reply